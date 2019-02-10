Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Kamyonun Çarptığı Kadın Öldü

Sakarya'da Kamyonun Çarptığı Kadın Öldü

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonun çarptığı kadın öldü.

Sakarya'da Kamyonun Çarptığı Kadın Öldü, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonun çarptığı kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, D-140 kara yolunun Dedeler Mahallesi mevkisinde bir kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Gülcihan Demirelli'ye çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekibinin yaptığı kontrolde, Demirelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Demirelli'nin cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:08 Kaynak: AA

Akyazı, Sakarya, Güncel
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