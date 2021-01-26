Sakarya'da kamyonun üzerine devrildiği otomobilde ölen genç defnedildi - Son Dakika

Sakarya'da kamyonun üzerine devrildiği otomobilde ölen genç defnedildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyonun üzerine devrilmesi sonucu hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden gencin cenazesi, toprağa verildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyonun üzerine devrilmesi sonucu hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden gencin cenazesi, toprağa verildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezinden alınan Hakan Altun'un (22) cenazesi, Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Altun'un cenazesi, burada helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü. Burada taziyeleri kabul eden Altun'un yakınlarının üzgün olduğu görüldü. Altun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, Altun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. 32 Evler Mahallesi 32 Evler Caddesi'nde dün, Mehmet Cemal S. yönetimindeki 34 VE 7318 plakalı kamyon, polis kontrol noktası yakınında kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı yönde Hakan Altun idaresindeki 06 EMK 60 plakalı otomobil ile Eray D'nin kullandığı 34 ZTK 73 plakalı otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada, Altun olay yerinde hayatını kaybetmiş, Eray D'nin kullandığı otomobilde bulunan Ebru D. ise yaralanmıştı.???????

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