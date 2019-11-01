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Sakarya'da kan bağışı kampanyası

6 saat önce

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi.

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AK Parti Sakarya İl Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi.


Türk Kızılay Sakarya Şubesi ile düzenlenen kampanyaya AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Tever, yaptığı açıklamada, kan bağışının bir sosyal sorumluluk olduğunu belirtti.

Kampanyaya ilginin güzel olduğunu belirten Tever, "Hepimiz kan bağışının sosyal bir sorumluluk ve vatandaşlık görevimiz olduğunu unutmamalıyız. Malum yaz döneminden çıkmış bulunuyoruz. Gerek tatil süreci, gerek fındık hasat dönemi ve bayram tatili süreci kan bağışı noktasında ülkemizde ve şehrimizde oldukça azalmaya sebebiyet verdi." ifadelerini kullandı.

Kan bağışı sonrası Türk Kızılay Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki'yi ziyaret eden Tever, kan bağışına yönelik bilgiler aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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