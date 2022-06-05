Sakarya'da kan donduran olay: Arkadaşını öldürüp, fındık bahçesine gömmüş - Son Dakika
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Sakarya'da kan donduran olay: Arkadaşını öldürüp, fındık bahçesine gömmüş

05.06.2022 21:48
Sakarya'da kan donduran olay: Arkadaşını öldürüp, fındık bahçesine gömmüş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kuaför Savaş Aydoğan'a ilişkin ifade verdikten sonra kayıplara karışan ve Zonguldak'ta polise teslim olan şüphelinin kan donduran itirafı sonrasında gizemli olayın sır perdesi aralandı. 42 gün sonra Aydoğan'ın cansız bedenine fındık bahçesinde ulaşıldı.

Sakarya'da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin sır perdesi aralandı. Olay, Savaş Aydoğan'ın ev sahibi Cemal T.'nin, Aydoğan'a ulaşamaması ile gün yüzüne çıktı. Cemal T., durumu Aydoğan'ın arkadaşı ve oğlu Cem T. ile kuaförün kız arkadaşı M.E.'ye sordu. Kız arkadaş M.E., Aydoğan'ı babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti. M.E.'nin sözlerine inanmayan Cemal T., kuaför Aydoğan'ın ailesini Sakarya'ya çağırdı. Bunun üzerine kız arkadaş M.E. ile Cem T.'nin ifadeleri de alındı. Cem T., ifade verdikten sonra sırra kadem bastı.

Kayıp kuaför ile birlikte ifade verdikten sonra arkadaşını da aramaya başlayan polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kuaför Aydoğan'ın kız arkadaşı Kocaeli'de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan M.E., adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem T. Zonguldak'ta polis ekiplerine teslim oldu. Cem T.'nin, arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi'nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan'ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalıştırma başlattı. Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cem T.'nin polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesi ile son buldu. Cem T., ilk ifadesinde, Aydoğan'ı öldürüp, babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü söyledi.

Arkadaşını öldürerek fındık bahçesine gömmüş

Cem T.'nin itirafı sonrasında acı gerçek ortaya çıktı. Savaş Aydoğan'ın cansız bedenine 42 gün sonra fındık bahçesinde ulaşıldı. Aydoğan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Cem T. ise Kocaali Adliyesine sevk edildi.

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Park halindeki araç alev aldı, küle dönmesini vatandaşlar böyle önledi Park halindeki araç alev aldı, küle dönmesini vatandaşlar böyle önledi Sakarya'da kayıp kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine kazı çalışması başlatıldı Sakarya'da kayıp kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine kazı çalışması başlatıldı
Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da kan donduran olay: Arkadaşını öldürüp, fındık bahçesine gömmüş - Son Dakika

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