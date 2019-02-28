Sakarya'da "Kaplıca Tatili" Yolunda Kaza: 4 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-140 kara yolunda Adapazarı yönüne giden Abdurrahman Güngör idaresindeki 41 NG 469 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Akyazı Gişeleri Kavşağı'nda Vedat General'in kullandığı 34 ES 3870 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, tırın sürüklediği otomobil, refüjdeki yön tabelasına çarparak durabildi. Tırla tabela arasında ezilen otomobilde sıkışan biri çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Otomobildekilerin tatil için İstanbul'dan Bolu Mudurnu'daki kaplıcalara gittiği öğrenildi.

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