Sakarya'da kar kalınlığı 3 metreyi buldu, evler kara gömüldü - Son Dakika
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Sakarya'da kar kalınlığı 3 metreyi buldu, evler kara gömüldü

21.03.2022 18:38
Sakarya'da kar kalınlığı 3 metreyi buldu, evler kara gömüldü

Sakarya'da yoğun kar yağışı sonrasında birçok ev tamamen kara gömüldü.

Sakarya'da yoğun kar yağışı sonrasında birçok ev tamamen kara gömüldü. Yaklaşık 3 metreye ulaşan kar kalınlığının tamamen beyaza bürüdüğü Kerem Ali Yaylası kameralar ile görüntülendi.

Genellikle doğu illerinde görmeye alışık olunan kar yığınları bu kez Sakarya'nın Akyazı ilçesinde oluştu. Akyazı'da yaklaşık 1400 rakımlı Kerem Ali Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 3 metreye kadar ulaştı. Bölgede bulunan evlerin birçoğu tamamen kara gömüldü. Ulaşıma kapalı olan ve tamamen beyaza bürünen yaylada oluşan görüntüler ise, yaylada bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun istek üzerine soranlara gelsin. Kerem Ali'de son durum bu. Bazı evler kapandı. Yaklaşık 2 buçuk ile 3 metre arası kar" ifadelerine yer verdi.

(Ali Yıldırım/İHA)

Sakarya'da kar kalınlığı 3 metreyi buldu, evler kara gömüldü
Sakarya'da kar kalınlığı 3 metreyi buldu, evler kara gömüldü
Sakarya'da kar kalınlığı 3 metreyi buldu, evler kara gömüldü
Sakarya'da kar kalınlığı 3 metreyi buldu, evler kara gömüldü
Sakarya'da kar kalınlığı 3 metreyi buldu, evler kara gömüldü

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Sakarya, Akyazı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da kar kalınlığı 3 metreyi buldu, evler kara gömüldü - Son Dakika


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