Sakarya'da 'kar' keyfi - Son Dakika
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Sakarya'da 'kar' keyfi

17.01.2021 01:13
Sakarya'da 'kar' keyfi

SAKARYA, akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

SAKARYA, akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Karın ardından sokağa çıkanlar horon oynarken, polisler ise kartopu oynadı.

Sakarya'da akşam saatlerinde başlayan kar kısa sürede şehri beyaza bürüdü. Karla kaplanan Sakarya'da vatandaşlar kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar karda yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar ise horon oynayarak karın keyfini çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokakta olan polis ekipleri ise kendi aralarında kartopu oynayarak eğlendi.


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Kaynak: DHA

Sakarya, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 'kar' keyfi - Son Dakika

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