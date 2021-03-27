Sakarya'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 arkadaş kurtarıldı - Son Dakika

Yaklaşık 4 saat süren yol açma çalışması sonucunda bu kişiler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı.

Muhtar Ayvaz, jandarma ekipleri ile Hendek Belediyesinden yardım istedi.

Kendi imkanlarıyla şehir merkezine inemeyen 4 arkadaş, durumu Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz'a bildirdi.

Alınan bilgiye göre, 5 gün önce 1750 metre rakımlı yaylaya giden 4 arkadaş, kar yağışının etkisini göstermesinin ardından yolların kapanmasıyla burada mahsur kaldı.

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