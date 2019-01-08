Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Kar Yağışı

Sakarya'da Kar Yağışı

1 saat önce

Sakarya'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

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Sakarya'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Adapazarı ilçesi Korucuk ve Camili mahallelerinde sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Erken saatlerde otobüslerin sefere çıkamaması nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşların yaya olarak yollarına devam ettiği görüldü.

Eğitime ara verildiğini öğrenen öğrencilerden bazıları evlerine geri dönmeye, bazıları da yolda kalan araçlara yardımcı olmaya çalıştı.

Valilik ve adliye çevresinde trafikte yoğunluk görülürken, bazı araçlar ve şehir içi otobüsleri yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar lastiği takmayan vatandaşlar ise araçlarını yol kenarı boyunca park etti.

Öğrenci Harun Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok yoğun kar yağışı nedeniyle araçların hareket edemediğini söyledi.

Okullar tatil edildiği için eve döndüğünü belirten Ceylan, "Okullar tatil edildi ama yukarıya çıkamıyoruz. Biz de arkadaşlarla yolda kalan araçlara yardımcı oluyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Adapazarı, Sakarya, Kar, Güncel
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