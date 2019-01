Sakarya'da Kar Yağışı

Sakarya'da dün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bin 725 metre yükseklikteki Hendek Dikmen Yaylası'nda etkili oldu. İlçe merkezinde 30 santimetreye kadar ulaşan kar kalındığı, Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde 80 santimetreyi buldu.



İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan Dikmen Yaylası'nda, kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İlçe merkezinde bazı vatandaşlar kuşlar için yollara yem döktü.



Karasu ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.





Akyazı



Akyazı ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 1 metreyi buldu.



Beyaz örtüye bürünen ilçenin Altındere Mahallesi'ndeki bir alabalık tesisini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, burada manzaranın keyfini çıkardı, bol bol fotoğraf çekti.



Bazı ziyaretçiler yürüyüş parkurunda manzara eşliğinde yürürken, bazı ziyaretçiler de Zipline yaptı.



Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyazı'nın her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi.



İlçede her türlü iklim şartında ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderecek tesislerin bulunduğunu ifade eden Akcan, "Yazın yeşilliği ile kışın manzarasıyla ilçemiz ayrı bir güzel. Akyazı sadece Sakarya'nın değil Türkiye'nin yaylaları ile alabalık tesisleriyle ender yerlerden birisidir. Böyle tesislerin turizme de büyük katkısı var. İlçemizin yüksek kesimlerinde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı var." diye konuştu.



Akcan, Akyazı'da kar nedeniyle herhangi bir köy yolunun da kapalı olmadığını ve belediyenin her türlü önlemi aldığını sözlerine ekledi.



Bir alabalık tesisinin işletme müdürü Hüseyin Parlak da 40 yıldır faaliyette olan tesislerini kışın özel müşterilerinin ziyaret ettiğini belirtti.



Tesiste restoranın yanı sıra alabalık üretim tesisinin de bulunduğunu aktaran Parlak, "Müşterilerimizin çoğu İstanbul'dan geliyor. Ankara, İzmir ve Kocaeli gibi civar illerden de gelen müşterimiz var. Tesisimiz vadinin içinde olduğu için çok güzel manzaramız var doğa harikası bir yer. Doğayı seven müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Buraya gelen müşterilerimiz vadi içindeki dere kenarında yaklaşık bir kilometre uzunluğunda yürüyüş parkurunda yürüyorlar. Müşterilerimiz tamamen doğayla baş başa kalıyor, zipline yapıyor, onlara adrenalin yaşatıyoruz." şeklinde konuştu.



Müşterilerinin su ve kuş sesi arasında doğanın tadını çıkardığını dile getiren Parlak, tesiste kış ve yaz müşterilerinin ayrı olduğunu kaydetti.

