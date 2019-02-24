Sakarya'da Kar Yağışı
1 saat önce
Sakarya'da dün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.
Sakarya
'da dün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bin 725 metre yükseklikteki Hendek Dikmen
Yaylası'nda etkili oldu. Kar
kalındığı, Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde 25 santimetreyi buldu. Karasu
İlçesi'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının devam ettiği ilçenin Ortaköy
ve Kurudere
Mahallelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Bazı vatandaşlar traktörlerle sürekli geçerek yolları açık tutmaya çalıştı. Jandarma
ekipleri, zaman zaman bölgedeki yolları kontrol ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:40 Kaynak: AA
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