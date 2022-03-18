Sakarya'da kar yağışı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da kar yağışı başladı

18.03.2022 12:17

Sakarya'da kar yağışı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya'da kar yağışı başladı.

Sakarya'da kar yağışı başladı

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya'da kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan kar yağışı uyarısının ardından Sakarya Valiliği eğitime bir gün ara vermişti. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent genelinde beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Şehrin muhtelif bölgelerinde etkisini arttıran kar yağışı; evlerin çatılarını ve zemini beyaza bürüdü. Yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması beklenirken, belediye ve karayolları ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da kar yağışı başladı
Sakarya'da kar yağışı başladı
Sakarya'da kar yağışı başladı

YORUMLAR
500
Büyükşehir'den kar uyarısı Büyükşehir'den kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Sakarya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da kar yağışı başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:07 İstanbul'da eksper tuzağı! Hasarsız diye satın aldığı otomobilin başına gelenleri başka eksper ortaya çıkardı
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
11:44 Rusya, Ukrayna'dan sonra Letonya, Litvanya ve Estonya'yı mı hedef alacak? İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:23:29. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da kar yağışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement