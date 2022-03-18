Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

18.03.2022 13:10
Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

Sakarya'nın oto kurtarıcının tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın oto kurtarıcının tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçtaki yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, D-100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinde ilerlemekte olan A.S. idaresindeki 54 BN 738 plakalı oto kurtarıcı, kar yağışının da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan 02 LH 940 plakalı tıra arkadan çarptı. Sürücü A.S., çarpışmanın etkisi ile adeta hurdaya dönen oto kurtarıcı içerisinde sıkıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü A.S. ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi
Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi
Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi
Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi
Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

YORUMLAR
500

İtfaiye, Sakarya, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi - Son Dakika


Son Dakika
13:14 Fatura ödeme merkezi faturaları ödemedi! Gerçeği "Doğal gazınız kesilecek" uyarısında bulununca anladılar
13:10 Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu limitleri zorladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden öyle geçtiler ki!
13:04 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
11:57 Magandalar için emsal karar: Ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler!
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:25:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement