Sakarya'da kar yağışı nedeniyle 40 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça araçlarıyla yola çıkmamaları çağrısı yapan yetkililer, ana arterlerde buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışması yapıyor.

Yol Bakım ve Alt yapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı 40 iş makinesi ve 100 kişilik ekibin başlattığı çalışma sonucu 12 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam kentte etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde 52 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

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