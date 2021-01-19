Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi - Son Dakika

Sakarya'da iki gün etkili olan yoğun kar yağışının ardından Sapanca Gölü ile Akçay Barajı'nın su seviyelerinde artış yaşandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ısınma sebebiyle dünyada iklim değişiklikleri yaşandığını, bu nedenle mevcut ekosistemde bazı aksaklık ve sıkıntıların baş gösterdiğini anlattı.

Bu sıkıntılardan birinin kuraklık olduğuna dikkati çeken Yüce, "Afet ve kuraklık elbette insanoğlunun ne zaman yaşanacağını bilmediği şeyler ancak hamdolsun şu an şehrimizde herhangi bir su sorunu yok." dedi.

Yağışın ardından su seviyelerinde yükselme olduğunu kaydeden Yüce, "Akçay Barajı'mızın doluluk oranı yüzde 90,5. Sapanca Gölü'müz de 30,38 kotunda. Çok şükür yağışlar şehrimizde etkisini gösterdi. Bizler yine de tüm Sakarya olarak hep birlikte suyumuzu korumaya, israftan kaçınmaya devam edelim." diye konuştu.