Sakarya'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, karantina ihlali yapan vatandaşların yurtlara alınarak karantina sürelerini orada tamamlayacaklarını ve kalma süresince oluşan masrafların da kendilerinden tahsil edileceğini duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'da toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşların yurtlara alınarak, karantina sürelerinin buralarda tamamlanmasının sağlanacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Kaldırım ayrıca, yurtlarda kalma süresince oluşan masrafların da vatandaşların kendilerinden tahsil edileceğini ifade etti. - SAKARYA