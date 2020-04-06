Sakarya'da karantina süreleri biten 631 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da karantina süreleri biten 631 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor - Son Dakika

Sakarya'da karantina süreleri biten 631 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor

6 saat önce

SAKARYA (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mart tarihinde yurt dışından Sakarya'ya getirilerek KYK yurtlarında karantinada tutulan 631 vatandaşın tahliye işlemleri başladı.

Sakarya'da karantina süreleri biten 631 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor, System.String[]

SAKARYA (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mart tarihinde yurt dışından Sakarya'ya getirilerek KYK yurtlarında karantinada tutulan 631 vatandaşın tahliye işlemleri başladı. Yurttan tahliye edilen vatandaşlar, evlerine dönmenin mutluluğunu yaşarken geçirdikleri gözlem süresindeki kendilerine sağlanan her türlü imkan için teşekkür ettiler.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan öğrenci, tır şoförü, kaymakam ve ailelerinin içlerinde bulunduğu toplam bin 885 vatandaş Sakarya'ya getirilerek bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştı. 14 günlük gözlem süreçleri biten toplam 631 vatandaşın tahliye işlemlerine başlanıldı. Sosyal mesafeyi korumak amaçlı vatandaşlar yurtlardan tek tek çıkartılarak otobüslere bindirildi. Toplamda bin 885 kişinin getirildiği yurtlardan vatandaşların tahliye işlemleri Perşembe gününe kadar sürecek. Karantina sürecini bitiren ve evlerine dönmeye başlayan öğrencilerin ise mutlulukları adeta gözlerinden okundu.


77 ilimize buradan vatandaşlarımızı gönderiyoruz


3 yurttan toplam 631 vatandaşın tahliyesinin başladığını aktaran AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında değişik ülkelerden getirilen öğrenci, şoför, işçi ve kaymakamlarımız devletimizin imkanları ile ülkemize getirildi. Bu kapsamda da ilimize 23 Mart 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar bin 885 vatandaşımız getirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda misafir edildiler. 14 günlük karantina süresi dolan misafirlerimiz bugün itibari ile evlerine uğurlanıyorlar. 77 ilimize buradan vatandaşlarımızı gönderiyoruz. Bugün 631 misafirimiz gönderiliyor, yarın 658 misafirimizi göndereceğiz, 8 Nisan'da ise 211 ve 9 Nisan tarihinde ise 269 misafirimizi göndermiş olacağız İnşallah. Bugün 3 yurttan gönderiyoruz" dedi.


Her türlü imkan sağlandı çok memnunuz


Öğrenci olarak İrlanda'da bulunan ve 14 günlük karantina sürecinden sonra İstanbul'da bulunan evine gitme mutluluğunu yaşayan Işılay Türkeli, "14 gün çok güzel bir şekilde geçti. Her türlü imkanı sağladılar, çalışanlara minnettarız hepsinden Allah razı olsun çok teşekkür ederiz, hepsini çok seviyoruz. Bizlere plates motive bile verildi spor yapabilmemiz için, okumamız için kitaplar verildi yani her türlü imkan sağlandı çok memnunuz" diye konuştu.


Ailemin yanına gidiyorum çok heyecanlıyım


Ailesinin yanına gitmenin heyecanını yaşayan Mine Tokel ise, "Süreç gayet iyiydi. Açıkçası bizle çok güzel ilgilendiler herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Geldiğimiz ilk günden son güne varana kadar bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım ailemin yanına gidiyorum çünkü. Ama tabii şimdi de 2 haftalık ev karantina sürecim başladı. İrlanda'dan geliyorum öğrenciydim orada, bu durumdan dolayı teşekkür ediyorum ki biz öğrencileri biran önce aldılar, tahliye ettiler oradan yoksa çok zor olacaktı bizim için" şeklinde konuştu.


Öte yandan, yurttan eşyaları ile birlikte çıkan bir öğrencinin ise 'özgürlük, özgürlük' diyerek çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA

Karantina, 23 Mart, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:56 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Denizli'de koronavirüsle ilgili "montajlı paylaşım"a inceleme
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz         
18:44
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
18:31
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor         
18:31
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı         
18:12
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü         
17:57
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi         
17:32
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı         
17:24
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı         
17:15
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu         
17:12
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi         
17:06
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular         
17:04
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş         
17:00
Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı         
16:52
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu         
16:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:41
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi         
16:41
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:39
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım         
16:38
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi         
16:32
Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu         
16:32
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı         
16:31
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim         
16:29
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi         
16:27
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi         
16:24
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel         
16:22
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor         
16:20
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi         
16:16
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı         
15:56
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 18:50:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da karantina süreleri biten 631 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]