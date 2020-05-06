Sakarya'da karantinada tutulan vatandaşların çocuklarına

Kuveyt'ten Sakarya'ya getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hendek ilçesindeki yurtta gözetim altında tutulan Türk vatandaşlarının çocukları, "Karagöz ve Hacivat" gösterisiyle moral buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta karantinaya alınan 202 kişinin tüm ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanıyor.

Her türlü imkanın sunulduğu yurtta, karantinadaki vatandaşların ve çocukların ramazan ayını güzel geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Ramazan davulcusu maniler söyleyerek yurtta kalanlara hoşça vakit geçirtirken, Karagöz ve Hacivat kostümleri giyen görevliler de yurt bahçesinde gösteri yaptı. Hep birlikte eğlenen çocuklar ve aileleri, sürpriz dolayısıyla görevlilere teşekkür etti.