Sakarya'da karantinadaki 6 kaymakam adayı, evlerine gönderildi - Son Dakika

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Sakarya'da karantinadaki 6 kaymakam adayı, evlerine gönderildi
6 saat önce
SAKARYA'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle tedbir amacıyla yurtta karantinaya alınan 6 kaymakam adayı, 14 günlük sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.
SAKARYA'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle tedbir amacıyla yurtta karantinaya alınan 6 kaymakam adayı, 14 günlük sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.
Koronavirüs salgını sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışından getirilen kaymakam adayları, Sakarya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 6 kaymakam adayının 14 günlük karantina süreleri doldu. Son kez sağlık kontrolünden geçen 6 kaymakam adayı, yurdun önünde kendilerini bekleyen yakınları tarafından memleketlerine götürüldü.
- Sakarya
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:00 Kaynak: DHA
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