Sakarya'da karantinaya uymayanlar yurtlara yerleştirilecek - Son Dakika

Sakarya'da karantinaya uymayanlar yurtlara yerleştirilecek
SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, karantina ihlali yapanların yurtlarda karantina sürecini tamamlayacaklarını ve bu süreçteki masrafların kendilerinden alınacağını belirtti.
SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım
, karantina ihlali yapanların yurtlarda karantina sürecini tamamlayacaklarını ve bu süreçteki masrafların kendilerinden alınacağını belirtti.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karantina kararına uymayanların yurtlarda karantinaya alınacağını belirtti. Vali Kaldırım, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir" açıklamasında bulundu.
- Sakarya
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu anlatıyor TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantı tamamlandı Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Fenerbahçe'nin şartlarını sorduğu Edinson Cavani, Atletico Madrid'e gidiyor Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Milli futbolcu Umut Meraş, Fransız ekibi Le Havre'den ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı