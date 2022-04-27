Sakarya'da kardeşini öldüren zanlı, yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte Bolu'da yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde halk eğitim merkezi müdürü olan kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, TEM Otoyolu Bolu geçişinde kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yabancı uyruklu 5 kişi kaçmasına yardım etti

M.Z.U.'nun, 34 KV 6235 plakalı otomobille TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi. Bolu sınırlarına girdiği belirlenen araç İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde yapılan takip sonucu yakalandı. Araçta bulunan cinayet zanlısı M.Z.U. ile birlikte şahsın kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Sakarya'ya götürüldü. - BOLU