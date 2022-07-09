İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Alifuatpaşa, Sakarya, Alanya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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