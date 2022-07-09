Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı

09.07.2022 09:19
Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Alifuatpaşa mevkisinde, İstanbul'dan Alanya'ya giden İsa O. idaresindeki 07 ALN 353 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Yavuz C. yönetimindeki 34 EZD 731 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada otobüsteki yolculardan Sait A. ile Yasemin Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Bilecik istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Yolcular ise başka otobüse aktarılarak yoluna devam etti.

YORUMLAR
500
Sakarya'da bayram namazı coşkusu Sakarya'da bayram namazı coşkusu D-650'de yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 2 yaralı D-650'de yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: AA

Alifuatpaşa, Sakarya, Alanya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 09:25:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement