Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.
D-650 kara yolu Alifuatpaşa mevkisinde, İstanbul'dan Alanya'ya giden İsa O. idaresindeki 07 ALN 353 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Yavuz C. yönetimindeki 34 EZD 731 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada otobüsteki yolculardan Sait A. ile Yasemin Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Bilecik istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Yolcular ise başka otobüse aktarılarak yoluna devam etti.
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