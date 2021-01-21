Sakarya'da karısını bıçakladığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi'nde Ö.K. ile eşi E.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.K, karısını bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde yaralı bulunan kadın, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından suç aleti bıçakla gözaltına alınan Ö.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.