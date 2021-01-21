Sakarya'da karısını bıçakladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi'nde Ö.K. ile eşi E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.K, karısını bıçakla yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde yaralı bulunan kadın, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Suç aleti bıçağı da elde eden polisin gözaltına aldığı Ö.K, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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