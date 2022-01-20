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Sakarya'da karla mücadele çalışmaları ve kış tedbirleri toplantıda ele alındı - Son Dakika

Sakarya'da karla mücadele çalışmaları ve kış tedbirleri toplantıda ele alındı

20.01.2022 17:13
Sakarya'da karla mücadele çalışmaları ve kış tedbirleri toplantıda ele alındı

Sakarya Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım, karla mücadele çalışmaları ve kış tedbirlerinin ele alındığı toplantıya başkanlık etti.

Sakarya Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım, karla mücadele çalışmaları ve kış tedbirlerinin ele alındığı toplantıya başkanlık etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Murat Karasu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Vali Kaldırım, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların süreci yakından takip ettiklerini, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Meteorolojik veriler ışığında ilgili kurumların hazırlıklarını tamamladığını aktaran Kaldırım, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir durumun yaşanmaması ve mağduriyet oluşmaması için tüm ekiplerimiz 7/24 hazır halde olmalı. Nerede bir ihtiyaç olursa, elimizdeki tüm imkanları seferber edebilmek için koordinasyon ve iş birliğini artırmamız lazım. Hem kaymakamlarımızın hem de ilgili tüm kurum amirlerinin sahada olması önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Kaldırım, okulların yarın yarıyıl tatiline gireceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kıymetli çocuklarımızın ve öğrencilerimizin sağlığı ve güvende olmaları, bizim için en önemli konuların başında gelmektedir. Bununla birlikte vatandaşlarımızın da can ve mal güvenliğini korumak için tüm tedbirlerimizi en üst düzeyde almaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın da alınan tedbirlere uyarak, kış şartlarının ve kar yağışının etkisini göstermeye başladığı bugünlerde daha dikkatli olmalarını ve olumsuz hava koşullarında zorunlu olmadıkça araçlarıyla yolculuk yapmamalarını istiyoruz."

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Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya, Karasu, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da karla mücadele çalışmaları ve kış tedbirleri toplantıda ele alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da karla mücadele çalışmaları ve kış tedbirleri toplantıda ele alındı - Son Dakika
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