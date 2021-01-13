Sakarya'da karla mücadele için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan karla mücadele ekiplerinin hazırlıkları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, meteoroloji tarafından Sakarya için yapılan kar uyarısı sonrasında YOLBAK ekiplerinin 40 araç ve 100 personel ile göreve hazır olduğu, can ve mal kayıplarının yaşanmaması adına teyakkuz halinde olunacağı belirtildi.

Ekiplerin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sahada çalışmalarını sürdüreceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karla mücadelenin yanı sıra olası buzlanmalara karşı da önlemler alınacak. Arterlerin ulaşım güvenliği bizler için çok önemli. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları adına 7/24 çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Can ve mal kayıplarının yaşanmaması için 24 adet kar küreme ve tuzlama kamyonu, 6 adet greyder, 5 adet loder, 3 adet beko loder, 2 adet lastikli loder olmak üzere toplam 40 iş makinası hazır hale getirildi. 16 ilçe ve şehir merkezinde olası kar yağışı durumunda tam teşekküllü 100 kişilik ekibimiz sahada olacak. Buzlanmalara karşı da önlemlerimizi aldık. Araçların kış lastiklerinin takılı olması ve karlı havalarda takip mesafelerini korumaları hiçbir zaman ihmal edilmemelidir."