Sakarya'da Kasım ayında 118 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 494 şüpheliden 118'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Kasım ayı raporunu açıkladı. Bu kapsamda, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 494 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında en az 5, en çok da 16 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 51 şüpheli de tutuklandı.

Şok uygulamalar

Kasım ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet kurusıkı tabanca, 407 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 10 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Kasım ayı içerisinde kayıp olarak aranan 21 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Fuhuşla mücadele kapsamında, 4 kişiye işlem yapılırken 1 ikamet ise mühürlendi. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında da 81 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, sınır dışı edildi. - SAKARYA