Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar " kavga var" diyerek çağırdıkları jandarma ekiplerine pastalı kutlama yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz - Son Dakika

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