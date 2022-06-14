Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz - Son Dakika
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Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz

14.06.2022 23:06
Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar "kavga var" diyerek çağırdıkları jandarma ekiplerine pastalı kutlama yaptı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar "kavga var" diyerek çağırdıkları jandarma ekiplerine pastalı kutlama yaptı.

Şerefiye Mahallesi'nde oturan bir grup, jandarmaya "kavga" ihbarında bulundu.

Gruptakiler, asılsız ihbar yerine gelen jandarma ekiplerini pastayla karşıladı.

Sürpriz karşısında mutlu olan jandarma ekipleri, vatandaşlara teşekkür etti.

Jandarma ekipleri ve gruptakiler daha sonra pastayı kesti.

Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz
Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz
Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz
Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz
Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Akyazı, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz - Son Dakika
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