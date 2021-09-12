Sakarya'da kavga sırasında 2 kişi tüfekle yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan kavgada tüfekle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Y.C. ve A.A. aralarında husumet bulunan İ.G. ile Arifbey Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki evine giderek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.G, iki kişiye tüfekle ateş etti.

Saçmalarla yaralanan Y.C. ve A.A, hızla bölgeden uzaklaşarak Fatih Mahallesi'ndeki evlerine döndü. Sağlık ekiplerince burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli İ.G. ise polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.