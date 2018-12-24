Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Aranıyor

Sakarya'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Aranıyor

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

Sakarya'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Aranıyor, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çelebiler Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Güler, önceki gün evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, dün bölgeye sevk edilerek olayla ilgili geniş çaplı arama çalışması başlattı.

AFAD ekiplerinin yanı sıra, gönüllü arama kurtarma ekipleri de bölgeye giderek, arama çalışmasına katıldı.

Çalışmalar, 33 personel, 10 araç, köpekli arama ekibi ve 1 drone ile devam ediyor.

Ormanlık alanlarda, yerleşim yerlerinde ve yaşlı adamın gidebileceği düşünüldüğü bölgelerde süren arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:29 Kaynak: AA

Mehmet Güler, Adapazarı, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'daki Irkçı Saldırı İddialarına Valilik'ten Açıklama: İtibar Etmeyin Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak

Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:14:48. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]