Sakarya'da kaybolan genç kızdan erkek arkadaşına veda mektubu - Son Dakika

Sakarya'da kaybolan genç kızdan erkek arkadaşına veda mektubu

Son Güncelleme: 28.09.2023 16:01

Sakarya'da 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Açelya Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda erkek arkadaşına veda yazısı yazdığı ortaya çıktı. Polis, genç kızın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Pempe Kayalar mevkisinde deniz kenarında çantası ve telefonu bulunan Açelya Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda erkek arkadaşına veda yazısı yazdığı ortaya çıktı.

"BU YAZIYI BİR KERE OKU SONRA DA YOK ET"

Yıldırım'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Sevdiğim, okumaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu yazıyı bir kere oku sonra da fotoğraflarımla, yazışmalarımızla beraber yok et çıkar hayatından. Beni hatırlatan her şeyi yok et. Kendini en kısa sürede toparla. Ölmeden saatler önce, umarım düşündüğüm gibi yapıp sana son kez sarılabilmişimdir. Sen artık bıktın benim gelip gitmelerimden biliyorum. Haklısın. Öyle bir dönemdeydim ki; ne yapacağımı, kime gideceğimi, kime ne anlatacağımı bilmiyordum. Keşke böyle yapmasaydım, evet ama senin de benim yüzümden çok yorulduğunu ve canının gerçekten çok yandığını gördüm.

4 gündür haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşına mektup bırakmış: Bir kere oku sonra da yok et

"KİMSE BU KADARINI YAPMAZDI BENİM İÇİN"

Şu an belki mutsuzsun ama ben hayatından çıktıktan bir süre sonra toparlayacağına inanıyorum. Sen beni engelleyemezdin, elin gitmezdi mesela. Bir şeyler değişti demek ki. ya da benimle video paylaşamazdın ama arkadaşın, senin elinde sigara varken bile paylaşırdı. Dürüst olacağım. Beni değerli gibi hissettirdiğin çok zaman oldu. Kendimi kötü hissettirdiğin zamanlar da. Ama her şey için teşekkür ederim. Kimse bu kadarını yapmazdı benim için. Seni ölene kadar seveceğim ve öldükten sonra da seveceğim. Seni hep seveceğim. Bana kalsa hiçbir kızla konuşma ama çok bencilce olurdu değil mi? Hem kendi gidiyor. Hem de bana kızlarla konuşma diyor. Öyle demiyorum.

"BEN DE BUNU HAK ETTİM"

Umarım hayatına birisi girer ve bizim aksimize toksik değil de sağlıklı bir ilişkiniz olur. Sen sevince çok güzel seviyorsun. Seni seven de güzel sever umarım. Çok ağlama ama tamam mı? Çünkü ben bazı şeyleri hak ettim. Sınır koymayı bilemedim. Kendime bazen hakim olamadım. Sinirlendim, ayrıldım, üzdüm ama seni çok sevdim. Beni unutman lazım sevdiğim, en kısa zamanda ve çok mutlu olman lazım çünkü sen hak ediyorsun. Ben de bunu hak ettim. Seni çok seviyorum bir tanem. Seni çok özleyeceğim. Her ne olursa olsun, iyi ki hayatıma girdin. İyi ki böyle bitti."

Polis, genç kızın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

İşte genç kızın bıraktığı o mektup;

4 gündür haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşına mektup bırakmış: Bir kere oku sonra da yok et
4 gündür haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşına mektup bırakmış: Bir kere oku sonra da yok et
Kaynak: DHA

Kocaeli, Sakarya, Sosyal Medya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da kaybolan genç kızdan erkek arkadaşına veda mektubu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da kaybolan genç kızdan erkek arkadaşına veda mektubu - Son Dakika
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