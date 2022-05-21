Sakarya'da kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin kız arkadaşına adli kontrol - Son Dakika
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Sakarya'da kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin kız arkadaşına adli kontrol

21.05.2022 10:50
Sakarya'da kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin kız arkadaşına adli kontrol

Sakarya'da kendisinden 25 gündür haber alınamayan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin gözaltına alınan kız arkadaşına adli kontrol hükümleri uygulandı.

Sakarya'da kendisinden 25 gündür haber alınamayan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin gözaltına alınan kız arkadaşına adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kocaali ilçesinde ikamet eden ve kendisinden 25 Nisan'dan beri haber alınamayan Savaş Aydoğan'ın (42) öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis ekiplerince önceki gün Gebze'deki ikametinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen kız arkadaşı M.E'nin (24) savcılık sorgusu tamamlandı.

M.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kocaali ilçesinde ikamet eden Savaş Aydoğan'dan 25 Nisan'dan beri haber alamayan yakınlarının, durumu polise bildirmesi sonucu başlatılan arama çalışmalarına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği kadavra köpeği "Melon" da katılmış, arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Kayıp kişinin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E'yi (24) önceki gün Gebze'deki ikametinde gözaltına almıştı.

Öte yandan, Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin ifadesi alınan arkadaşı C.T'den de bir süredir haber alınamadığı öğrenilmişti.

Sakarya'da kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin kız arkadaşına adli kontrol
Sakarya'da kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin kız arkadaşına adli kontrol
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Kaynak: AA

Aydoğan, Sakarya, Nisan, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin kız arkadaşına adli kontrol - Son Dakika


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