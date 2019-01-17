Sakarya'da Kaybolan Yaşlı Adamı Bulma Çalışmaları 26 Gündür Devam Ediyor

Yaklaşık bir ay önce evinden gece saatlerinde ayrılan ve geri dönmeyen 81 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık bir ay önce evinden gece saatlerinde ayrılan ve geri dönmeyen 81 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışmaları sürüyor. AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah bu çalışmalar sonuç verir" dedi.



Adapazarı Çelebiler Mahallesi'nde 23 Aralık 2018 gecesi ayrıldığı evine dönmeyen ve o günden itibaren başlatılan arama çalışmalarında kendisinden bir haber alınamayan 81 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Güler'in bulunması için çalışmalar sürüyor. Yaklaşık bir aydır tüm ihbarları değerlendiren ekipler, Güler'in kaybolduğu Çelebiler Mahallesi'nden başlayan çalışmalara belirli aralıklarla devam ediyor. 26 gündür süren çalışmalar hakkında bilgi veren AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Ümit ediyoruz Mehmet amcamız sağ salim bulup ailesine teslim ederiz" dedi.



"İnşallah bu çalışmalar sonuç verir"



Arama sırasında AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş yaptığı açıklamada, "Adapazarı ilçesi Çelebiler Mahallesinde ikamet eden 81 yaşındaki Mehmet Güler isimli yaşlı adam 23 Aralık 2018 günü gece saatlerinde evden çıkmak suretiyle kaybolmuştu. Alzheimer Hastası kendisi. Durumu kurumumuza bilgi verildiği andan itibaren itfaiye, jandarma yani devletimizin bütün kurumları harekete geçmiş ara ara arama çalışmaları yapılmış, 26 günden beri arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmalarımızda 96 personel, 34 araç, 2 bot, 6 arama köpeği ile yapılıyor. Bugün ise AFAD İl Müdürlüğümüzden 28 personel, 6 araç, 1 bot, 2 adet 8x8 argo, 2 arama köpeği yine gönüllü kuruluşlarımız SAKE, SAKDER, SABAH, Afet Gönülleri olmak üzere toplam 23 personel çalışmalarımıza destek veriyorlar. Bugün toplamda 51 personel, 14 araç, 1 bot, iki arama köpeği ile aramaya devam ettik. Ümit ediyoruz Mehmet amcamız sağ salim bulup ailesine teslim ederiz. Bu münasebetle ailesine geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu çalışmalar sonuç verir" dedi. - SAKARYA

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