Sakarya'da kaymakamlık ve belediyeler afet konusunda bilgilendiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da kaymakamlık ve belediyeler afet konusunda bilgilendiriliyor - Son Dakika

Sakarya'da kaymakamlık ve belediyeler afet konusunda bilgilendiriliyor

7 saat önce

Sakarya'da bulunan kaymakamlık ve belediyeler, afet farkındalığı konusunda bilgilendiriliyor.

Sakarya'da kaymakamlık ve belediyeler afet konusunda bilgilendiriliyor, System.String[]

Sakarya'da bulunan kaymakamlık ve belediyeler, afet farkındalığı konusunda bilgilendiriliyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantısının Karasu Kaymakamlığı, Karasu Belediyesi, Kocaali Kaymakamlığı ve Kocaali Belediyesi çalışanlarıyla devam ettiği bildirildi.

Karasu ve Kocaali ilçelerinde gerçekleşen toplantıda konuşan AFAD Sakarya Müdürü Hüseyin Kaşkaş, afet anında ortaya koyulan hassasiyet ve duyarlılığın afet öncesinde de gösterilmesi gerektiğini belirterek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) bu konuda çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Binaların mutlaka sağlam yapılması gerektiğini vurgulayan Kaşkaş, "Bunun için diyoruz ki mutlaka 2007 yılından önce yapılmış binaların deprem performans analizi yaptırılmalı ve güçlendirmesi gerekenler güçlendirilmelidir. Dere yataklarına ve heyelan bölgelerine kesinlikle ev ya da iş yeri yapılmamalıdır. Evdeki eşyalarımız mutlaka sabitlenmelidir. Ayrıca her evde mutlaka yangın söndürme cihazı ve bir afet çantası bulunmalıdır. Her aile evinin yakınında güvenlikli bir alan toplanma yeri olarak belirlemelidir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara AFAD gönüllüsü olmaları yönünde çağrıda bulunan Kaşkaş, katılımcılara Sakarya Afet Müdahale Planı hakkında kaymakamlık ve belediyelerin görev ve sorumlulukları, olası afet ve acil durumlarda kamu görevlilerinin neler yapması gerektiği konuları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Karasu Belediye Başkan Vekili Hüdaver Agun, Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, kamu kurum yöneticileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, kaymakamlık ve belediye çalışanları katıldı.

Sakarya, Kocaali, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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