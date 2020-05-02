Sakarya'da kazalar kameralara yansıdı - Son Dakika

Sakarya'da kazalar kameralara yansıdı
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SAKARYA'da, Nisan ayında meydana gelen kazalar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.
SAKARYA'da, Nisan ayında meydana gelen kazalar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Sakarya'da, Nisan ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıyan trafik kazaları yayınlandı. Şehir merkezi ile ilçelerde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Serdivan ilçesi Eski Kazımpaşa Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan kavşaktaki kazada iki otomobilin çarpışma anı, Adapazarı Yenikent bölgesinden otomobilin kavşağa yaklaştığı sırada, refüje çıkıp trafik uyarı levhasını devirmesi kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 09:09 Kaynak: DHA
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