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Sakarya'da kazalar KGYS'ye yansıdı

28 dakika önce

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya'da kazalar KGYS'ye yansıdı, System.String[]
Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde kazaların kural ihlalinden olduğu görülüyor.

Sakarya'nın şehir merkezi ile farklı ilçelerinde farklı kavşak ve yollarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Gerçekleşen trafik kazalarında büyük oranda maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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