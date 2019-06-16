Son Dakika Haberleri: Sakarya'da kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü
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Sakarya'da kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü

1 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde eşine ait tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandığı iddia edilen kadın, yaşamını yitirdi.

Sakarya'da kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde eşine ait tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandığı iddia edilen kadın, yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Dağyoncalı Mahallesi'nde ikamet eden N.S. (64) ve kocası K.S. (67) araçlarıyla tarlalarına gitti.
Tarladaki işlerini tamamlayan çift, evlerine döndü. Bu sırada aracın bagajındaki meyve kovasını ve eşine ait tüfeği alarak merdivene bırakan N.S, tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.
Eşi tarafından Serdivan'daki özel bir hastaneye götürülen yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kadının eşi K.S, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:25 Kaynak: AA
Serdivan, Sakarya, Güncel
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