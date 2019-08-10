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Sakarya'da "Kemerin Ses Getirsin" yarışması

28 dakika önce

Sakarya'da, "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması başladı.

Sakarya'da
Sakarya'da, "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması başladı.
İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla 9-31 Ağustos tarihlerinde çocuklara yönelik başlatılan "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü video yarışması düzenlendi.
Yarışma kapsamında aileleriyle seyahat eden çocuklardan, sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek "TrafikEgm" twitter adresine göndermeleri isteniyor.

Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edilecek.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Murat Ünal da Şehirlerarası Otobüs Terminali ve kontrol noktalarında yarışmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.
Çocuklarla sohbet eden Ünal, Kurban Bayramı nedeniyle yola çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.
Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:56 Kaynak: AA
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