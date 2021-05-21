Ekiplerin uzun süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılan B.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kendini eve kilitleyen B.A, ekiplerin dışarı çıkması yönündeki uyarılarına karşılık vermedi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Bu sırada evden alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Güneşler Mahallesi'nde ikamet eden B.A. eşiyle telefonda tartıştıktan sonra evdeki elbiseleri yakmak istedi.

Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde, kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişi, ekiplerce ikna edilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişiyi ekipler ikna etti - Son Dakika

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