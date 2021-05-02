Sakarya'da, kentin yüz ölçümünün yüzde 3'ünün OSB'lere ayrılması hedefleniyor - Son Dakika

Sakarya'da, kentin yüz ölçümünün yüzde 3'ünün OSB'lere ayrılması hedefleniyor

02.05.2021 11:15
Sakarya'da, kentin yüz ölçümünün yüzde 3'ünün OSB'lere ayrılması hedefleniyor, System.String[]

Sakarya'da üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak dolayısıyla ülke ekonomisinin büyümesine daha fazla katkı sağlamak için şehrin yüz ölçümünün yüzde 3'ünün Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Sakarya'da üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak dolayısıyla ülke ekonomisinin büyümesine daha fazla katkı sağlamak için şehrin yüz ölçümünün yüzde 3'ünün Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kentteki 9 OSB'ye ilaveten yakın zamanda Karasu, Kocaali, Ferizli, Geyve ve Adapazarı ilçelerinde çeşitli alanlarda faaliyet yürütecek yeni OSB'ler kurulacak.

Karasu Limanı, Anadolu Otoyolu ve yapımı tamamlanıp faaliyete başlayan Kuzey Marmara Otoyolu ile ulaşım kolaylığı sağlayan kent, özellikle İstanbul'daki yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, kuzeyden güneye, doğudan batıya geçiş sağlayan bütün yolların Sakarya'dan geçtiğini söyledi.

Karasu Limanı'nın Köstence ve Varna üzerinden tüm Avrupa ile bağlantıları bulunan bir liman olduğunu belirten Altuğ, bu durumu avantaja çevirmek için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

"5 OSB daha planlıyoruz"

Altuğ, şehrin kuzey bölgesindeki Kocaali, Karasu, Ferizli, Adapazarı ve Geyve ilçelerinde yeni OSB'ler planladıklarını belirterek, sanayiciler ve yatırımcılardan şehre yönelik çok ciddi talepler olduğunu ifade etti.

Yapımı planlanan OSB'leri istihdam ve ihtisas OSB'leri olarak planladıklarını dile getiren Altuğ, "İhtisas OSB'lerde özellikle İstanbul'da çok sıkışmış ve büyüyemez pozisyonda olan yatırımcıları Sakarya'ya çekiyoruz. Organize sanayi bölgelerinin, küçük büyük sanayilerin ve endüstri bölgelerinin toplamı şehrin yüz ölçümünün yüzde 3'ü kadar olsun istiyoruz. Mevcut 9 OSB var, 5 OSB daha planlıyoruz. Mevcut ve planlanan OSB'lerle dediğim formülün yüzde 1'ine zor ulaşıyoruz. Sakarya'da üretim adına yapabileceğimiz daha çok iş var." dedi.

"Çevreye ve tarım alanlarına zarar vermeyeceğiz"

Altuğ, OSB projeleriyle çevreye ve çok değerli tarım alanlarına zarar vermeyeceklerini, bu konuda çok titiz ve dikkatli davrandıklarını söyledi.

OSB'lerin yerlerinin hazır olduğunu ve yakın zamanda çalışmaların başlayacağını bildiren Altuğ, "Bu planlanan 5 yeni OSB ile bitirmeyeceğiz. Şehrin yüzde 3'ü kadar sanayileşme bizim esas formülümüz. Bu yüzde 3'e sığabilecek daha fazla OSB üretebiliriz. Hedefimiz Sakarya'yı üreten, ürettiğini de dünyaya satan bir şehir olarak devam ettirmek." diye konuştu.

Altuğ, bu konuda en şanslı illerden biri olduklarını, hem tarımsal hem endüstriyel anlamda ürettiklerini, bunun da istihdam oluşturduğunu belirtti.

Kentte işsizliğin az olduğuna dikkati çeken Altuğ, "İhracat anlamında hedefleri olan bir iliz. İnşallah 2023'te en az 1000 ihracatçıyla 10 milyar dolar ihracatı yakalayacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi, Sakarya, Geyve, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da, kentin yüz ölçümünün yüzde 3'ünün OSB'lere ayrılması hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


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