Sakarya'da kereste atölyesi, alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da kereste atölyesi, alev alev yandı - Son Dakika

Sakarya'da kereste atölyesi, alev alev yandı

7 saat önce

SAKARYA'nın Geyve ilçesindeki kereste atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sakarya'da kereste atölyesi, alev alev yandı, System.String[]

SAKARYA'nın Geyve ilçesindeki kereste atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı.

Geyve'ye bağlı Tepecikler Mahallesi'nde, Ali Dişli'ye ait kereste atölyesinde, saat 06.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölye ve içinde bulunan keresteler, alev alev yanarken, ihbar üzerine, bölgeye Geyve ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu saat 09.00 sıralarında güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışması başlatılırken, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya da bölgeye gelerek, çalışmaları takip etti.


Geyve, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır
Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayetin sanığı, tahliyesini istedi Son dakika: Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:10:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da kereste atölyesi, alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]