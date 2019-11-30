Son Dakika Haberleri: Sakarya'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
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Sakarya'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Sakarya'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Köprübaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Yakup Yılmaz'a ait olduğu öğrenilen kereste deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kereste deposu üzerinde bulunan daireler de binanın çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Atatürk Bulvarı, Yakup Yılmaz, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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