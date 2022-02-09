Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
İnönü Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste fabrikasının fırın bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine kent merkezi, Arifiye, Akyazı, Hendek, Karapürçek ve Geyve ilçelerinden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle alevlerin diğer bölümlere sıçraması engellenirken, bölgede yoğun duman oluştu.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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