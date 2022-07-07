Operasyonda, hırsızlık suçundan 3 yıl 4 aydan 15 yıl 3 aya kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ö.T, S.K, İ.B, C.Ö. ile cinsel saldırı suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D, kasten yaralama suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.C, silahla tehdit suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M ve cinsel taciz suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

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