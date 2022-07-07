Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 zanlı yakalandı

07.07.2022 13:51
Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 zanlı yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde mevcut huzur ve güven ortamı ile kamu düzeninin devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 8 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, hırsızlık suçundan 3 yıl 4 aydan 15 yıl 3 aya kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ö.T, S.K, İ.B, C.Ö. ile cinsel saldırı suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D, kasten yaralama suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.C, silahla tehdit suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M ve cinsel taciz suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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