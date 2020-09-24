Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Sakarya'da hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Sakarya'da hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 ayrı suçtan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.K'nin Hendek ilçesi Yarıca Mahallesi'nde babasından kalan evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Zanlıyı gözaltına alan ekipler, evde yapılan aramada, 1 kilo 150 gram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ekipler, evde bulunan F.D. ve yabancı uyruklu N.N. hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem başlattı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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