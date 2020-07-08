Sakarya'da ki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin etti - Son Dakika

Sakarya'da ki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin etti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görülen ve vatandaşlarda tedirginlik oluşturan büyükbaş hayvan ölümleri ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ölen hayvanlardan numuneler alarak konuyla ilgili çalışma başlattı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görülen ve vatandaşlarda tedirginlik oluşturan büyükbaş hayvan ölümleri ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ölen hayvanlardan numuneler alarak konuyla ilgili çalışma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan ölümleri yaşandı. Vatandaşta tedirginlik oluşturan hayvan ölümleri sonrasında Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, hayvanların otladığı merayı kapatarak mahallede dezenfekte çalışması yaptı. Hasta hayvanlardan numuneler alınarak Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Hastalığın tespiti için numune sonuçları beklenirken ilçedeki veteriner hekimler ise hasta hayvanların tedavilerini sürdürüyor.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürecin en az kayıpla atlatılması için çalışıldığını bildirerek vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 00:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da ki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin etti - Son Dakika
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