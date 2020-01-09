Sakarya'da kimyasal intihar şüphesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da kimyasal intihar şüphesi - Son Dakika

Sakarya'da kimyasal intihar şüphesi

6 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir genç kızın kimyasal madde kullanarak intihar ettiği iddiası AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Sakarya'da kimyasal intihar şüphesi, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir genç kızın kimyasal madde kullanarak intihar ettiği iddiası AFAD ekiplerini harekete geçirdi.


Olay, Erenler ilçesinde Merkez Mahalle 1103 no'lu sokak üzerinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten 18 yaşındaki F.R. Ş. intihar etti. Yakınları durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kız hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen ekipler, ikamette kırmızı şişe içerisinde kimyasal maddeyi gördü. Ekipler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince incelemeler devam ediyor.


Öte yandan, gencin ölüm haberini alan yakınlarından birinin olay yerine geldiği 41 UH 114 plakalı otomobili de alev aldı. Sokakta alev alan araca müdahaleyi polis ve vatandaş yaparak söndürdü. Konu ile ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA

Erenler, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:06 Kaynak: İHA
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