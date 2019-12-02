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Sakarya'da kışa hazırlık toplantısı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, kış mevsiminin gelmesiyle beraber olumsuz hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenip, trafik güvenliğinin sağlanması, insanların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı...

Sakarya'da kışa hazırlık toplantısı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, kış mevsiminin gelmesiyle beraber olumsuz hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenip, trafik güvenliğinin sağlanması, insanların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı Sakarya Valiliği'nde düzenlendi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu'nun da katıldığı toplantıda, il Emniyet Müdürlüğü ile İl jandarma Komutanlığı tarafından olumsuz hava koşullarında vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmeleri için alınacak önlemler ve yapılacak çalışmaları içeren sunumlar yapıldı.

Ahmet Nayir, yaptığı açıklamada, il genelinde meydana gelebilecek olumsuzlukların yerinde ve zamanında çözülmesi için kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliğinin önemine değindi. Nayir, " Vatandaşlarımızın da kendi emniyet ve güvenlikleri için başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymaları ve mevcut kış şartlarına göre araçlarının bakımları ile hazırlıklarını tamamlamalarını istiyoruz. Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına 1 Aralık- 1 Nisan'da uygulanması zorunlu olan kış lastiği konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz, bununla bu konuda denetimlerin sıkı bir şekilde yapılması öncelikli konularımız arasında bulunuyor." dedi.

İçişleri Bakanlığı, Serdar Cevheroğlu, Sakarya Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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