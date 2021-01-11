Sakarya'da kısıtlamaya uymayan 189 kişiye 276 bin TL para cezası - Son Dakika

Sakarya'da kısıtlamaya uymayan 189 kişiye 276 bin TL para cezası
11.01.2021 13:15
Sakarya'da hafta içi, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamalarını ihlal eden 189 kişiye toplamda 276 bin 191 TL idari para cezası uygulandı.
Sakarya'da hafta içi, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamalarını ihlal eden 189 kişiye toplamda 276 bin 191 TL idari para cezası uygulandı.
Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, hafta içi kısmi olarak ve hafta sonu 'tam kapanma' şeklinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında devriyelerini sürdürdü. Bu kapsamda Sakarya'da son 7 günde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 189 kişiye ise toplamda 276 bin 191 TL idari para cezası uygulandı. - SAKARYA
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