Sakarya'da kışladaki inşaatta göçük sonucu 2 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika

Sakarya'da askeri kışladaki inşaatta meydana gelen göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.
Adapazarı ilçesinde 7. Komando Tugay Komutanlığına bağlı Elmas Ağa Kışlası'nda inşaat çalışması sırasında toprak göçmesi meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
Ekipler, vücutlarının bir kısmı toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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