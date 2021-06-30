Sakarya'da kışladaki inşaatta göçük sonucu 2 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika

Ekipler, vücutlarının bir kısmı toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD , jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Sakarya 'da askeri kışladaki inşaatta meydana gelen göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

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